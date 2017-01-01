Окружной админсуд мог давить на КСУ ради отмены статьи об обогащении - ГПУ

Судьи Конституционного суда могли подвергаться давлению со стороны судей Окружного админсуда.

В ГПУ рассказали о возможном давлении на судей КСУ Facebook ГПУ

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Руководство Окружного админсуда Киева могло оказать давление на принятие решения КСУ относительно закона о незаконном обогащении. Об этом сообщил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, передает РБК-Украина.

По его словам, эпизоды влияния судей Окружного админсуда в КСУ подлежит отдельному расследованию.

"Детали следствия, эпизод который подлежит расследованию отдельному. Но кратко можно говорить на влияние на отдельных членов для принятия тех или иных решений именно Конституционным судом".

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"То есть склонение определенных членов КСУ в принятии тех или иных решений, которые нужны тем лицам. Это связано с отменой незаконного обогащения и признанием незаконным закона о люстрации", - заявил Горбатюк.

Напомним, 26 июля детективы НАБУ проводят обыск в Окружном админсуде города Киева, в частности в кабинете председателя суда Павла Вовка. В НАБУ отметили, что обыски проходят по делу возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

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Ранее сообщалось, что четырем судьям Окружного админсуда Киева сообщат о подозрении в принятии неправосудных решений. В частности, по словам Горбатюка, эти судьи в ручном режиме принимали решения об освобождении и назначении членов ВККС.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ обнародовало видео разговоров судей Окружного админсуда.

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