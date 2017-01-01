В Борисполе задержали участницу "газовых схем" Онищенко

Задержана предполагаемая участница схемы расхищения природного газа, по которой разыскивают нардепа Онищенко.

Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд ходатайство о применении меры пресечения в отношении предполагаемой участницы дела о расхищении средств при добыче и продаже природного газа. Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook в пятницу, 26 июля.

"25 июля 2019 в аэропорту Борисполь задержали предполагаемую участницу преступной организации по расхищению природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО Укргазвыдобування, которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП направили в суд ходатайство о применении в отношении подозреваемой меры пресечения.

Между тем, сам Онищенко сообщил, что ситуация связана с его матерью - Инессой Кадыровой. Бывший нардеп заявил, что украинские власти были предупреждены о ее возвращении в страну из Испании. Он отметил, что “вся ее вина лишь в том, что она его мать”. Кроме того, он добавил, что ранее испанские власти отказывались экстрадировать ее в Украину. Онищенко отметил, что его мать не задерживали и она уже находится дома.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко ранее заявлял, что Александр Онищенко, будучи бенефициаром компаний-операторов Укргаздобычи, организовал преступную группировку с целью завладения средствами компании. По данным следствия, государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Следствие установило причастность к незаконной схеме 29 человек, включая Онищенко. Нардеп покинул Украину в июне 2016 года, с тех пор проживает за границей.

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