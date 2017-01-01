Спецоперация в Белой Церкви: Идут 50 обысков
В Белой Церкви правоохранители одновременно проводят 50 обысков, осуществляя задержание членов преступной организации.
Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области на странице в Facebook.
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"Вниманию жителей Белой Церкви! Полиция Киевской области проводит задержания членов преступной организации. В городе одновременно проводят 50 обысков. Работают спецназовцы, криминальная полиция и следователи", – говорится в сообщении
Детали правоохранители пообещали озвучить позже. В полиции попросили с пониманием отнестись к ограничительным мерам.
Как сообщалось 26 июля, посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли назвал “рейдами“ обыски Службы безопасности Украины на промышленных компаниях и заявил, что такие действия негативно влияют на инвестиционную привлекательность Украины.
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