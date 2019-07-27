Под Харьковом патрульные и водители гонялись за обезьянами
В Харькове сотрудники полиции ловили двух обезьян, которые сбежали из экопарка Александра Фельдмана, расположенного на окраине города.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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По словам сотрудников экопарка, в вольере живут семь животных, но двое каким-то образом сбежали. Одного примата полиция поймали практически сразу. А вот за вторым пришлось побегать.
Помогали отлавливать беглецов водители, проезжавшие в это время по харьковской окружной дороге.
Сейчас администрация экопарка выясняет, каким образом свободолюбивым животным удалось удрать. Сами обезьяны уже возвращены в вольер. Они немного напуганы, но повреждений не получили.
Как сообщалось 26 июля, в Одессе полицейские на ходу остановили коня.
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