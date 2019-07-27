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Под Харьковом патрульные и водители гонялись за обезьянами

Комментариев: 5
Сейчас администрация экопарка выясняет, как животным удалось сбежать.
Ни одно животное не пострадало
Ни одно животное не пострадало
Скриншот видео

В Харькове сотрудники полиции ловили двух обезьян, которые сбежали из экопарка Александра Фельдмана, расположенного на окраине города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам сотрудников экопарка, в вольере живут семь животных, но двое каким-то образом сбежали. Одного примата полиция поймали практически сразу. А вот за вторым пришлось побегать.

Помогали отлавливать беглецов водители, проезжавшие в это время по харьковской окружной дороге.

Сейчас администрация экопарка выясняет, каким образом свободолюбивым животным удалось удрать. Сами обезьяны уже возвращены в вольер. Они немного напуганы, но повреждений не получили.

Как сообщалось 26 июля, в Одессе полицейские на ходу остановили коня.

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Теги: животные, Харьков, обезьяны
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Комментариев (5)
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бригадир55555    27.07.2019, 14:07
Оценка:  0
бригадир55555
свои своих не могли догнать !!!хотя нет . те самые приматы намног умней некоторых типа полицейских
Антибес    27.07.2019, 10:26
Оценка:  -3
Антибес
Зоофилы?
Ira0956    27.07.2019, 10:16
Оценка:  -2
Ira0956
То лошадь от вас сбежала, то обезьяны. Даже скотина от вас бежит
Брюква_и_Клюква    27.07.2019, 10:44
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Так они от Фельдмана сбежали, а это Ваш человек, рыгианал!
Ira0956    27.07.2019, 11:09
Оценка:  -3
Ira0956
И фельдман, и рыгионал - это все ваши люди, ваше дерьмо
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