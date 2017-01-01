В Первомайске починили дороги: люди решили, что к ним едет Зеленский

Ремонт дорог в Первомайске жители смогли объяснить для себя только вероятным приездом президента - и вышли его встречать.

Люди вышли встречать Зеленского - они подумали, что к ним едет президент, потому что власти начали чинить дороги Вячеслав Хоменко / Facebook

Около сотни жителей Первомайска пришли в центр города встречать президента Владимира Зеленского, который якобы должен был приехать. Об этом сообщает сайт Новости N в понедельник, 29 июля.

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Инцидент произошел в субботу, 27 июля. Один из жителей города разместил фото ремонта дороги и поинтересовался: что это такое произошло, что вдруг начали латать дыры на проезжей части?

В комментариях кто-то предположил, что возможно должен приехать глава государства, потому что другого объяснения действиям городской власти жители Первомайска не нашли. Позже появилась даже точная дата "планируемого визита" - 27 июля.

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Информация быстро обрастала всевозможными слухами, ее передавали из уст в уста, и она распространилась в городе. В результате около сотни жителей Первомайска пришли в субботу "на встречу с президентом".

В этот день Зеленский находился в Одессе, и визит в Первомайск у него запланирован не был. Люди прождали несколько часов и разошлись.

Напомним, что 27 июля Зеленский побывал в Одессе, где посетил съемки Лиги смеха.

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