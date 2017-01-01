ЦИК осталось принять протоколы с одного округа

Центризбирком принял оригинальные протоколы от 198 окружных избирательных комиссий из 199.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 29 июля приняла оригинальные протоколы об итогах голосования от 198 окружных избирательных комиссий из 199. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, ЦИК до 31 июля поручила подготовить и предоставить протоколы окружной избирательной комиссии об итогах голосования по мажоритарному округу №79 с пометкой "уточненный".

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы ЦИК обработала 100% электронных протоколов 26 июля. Согласно полученным данным, в новый парламент проходят пять партий: Слуга народа (43,16% голосов избирателей), Оппозиционная платформа - За жизнь (13,05% голосов), Батькивщина (8,18% голосов), Европейская солидарность (8,12% голосов) и Голос (5.82% голосов).