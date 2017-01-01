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ЦИК осталось принять протоколы с одного округа

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Центризбирком принял оригинальные протоколы от 198 окружных избирательных комиссий из 199.
ЦИК приняла оригинальные протоколы со 198 округов
ЦИК приняла оригинальные протоколы со 198 округов
facebook.com/UACEC
 
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 29 июля приняла оригинальные протоколы об итогах голосования от 198 окружных избирательных комиссий из 199. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.
 
"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.
 
Согласно обнародованной информации, ЦИК до 31 июля поручила подготовить и предоставить протоколы окружной избирательной комиссии об итогах голосования по мажоритарному округу №79 с пометкой "уточненный".
 
 
 
ЦИК обработала 100% электронных протоколов 26 июля. Согласно полученным данным, в новый парламент проходят пять партий:  Слуга народа (43,16% голосов избирателей), Оппозиционная платформа - За жизнь (13,05% голосов), Батькивщина (8,18% голосов), Европейская солидарность (8,12% голосов) и Голос (5.82% голосов).
 
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Теги: Выборы, ЦИК, выборы в Верховную Раду, протокол, подсчет голосов
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Источник: korrespondent.net

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