Реестр коррупционеров работает в штатном режиме - НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции ведет и обновляет реестр коррупционеров с февраля 2019 года. До этого данные функции выполнял Минюст.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, работает в штатном режиме. Об этом 29 июля информировала пресс-служба НАПК в Facebook.

Отмечается, что его публичная часть доступна по ссылке https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.

В НАПК подчеркнули, что особенностью реестра является удобство и прозрачность его функционирования. По данным агентства, субъекты бизнеса могут за пять минут получить справку о наличии/отсутствии сведений о них в указанном реестре.

Для этого в нем предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения физическими и юридическими лицами - участниками публичных закупок информационной справки, что исключает коррупционную составляющую.

В НАПК указали, что с начала работы реестра было обработано 6210 электронных копий судебных решений, на основании которых в него внесли сведения о 2262 лицах, привлеченных судом к уголовной или административной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также 217 лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение связанных с коррупцией правонарушений.

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