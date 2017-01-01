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Реестр коррупционеров работает в штатном режиме - НАПК

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Национальное агентство по предупреждению коррупции ведет и обновляет реестр коррупционеров с февраля 2019 года. До этого данные функции выполнял Минюст.
Реестр коррупционеров с февраля 2019 года ведет НАПК
Реестр коррупционеров с февраля 2019 года ведет НАПК
Корреспондент.net

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, работает в штатном режиме. Об этом 29 июля информировала пресс-служба НАПК в Facebook.

Отмечается, что его публичная часть доступна по ссылке https://corruptinfo.nazk.gov.ua/.
 
В НАПК подчеркнули, что особенностью реестра является удобство и прозрачность его функционирования. По данным агентства, субъекты бизнеса могут за пять минут получить справку о наличии/отсутствии сведений о них в указанном реестре.
 
Для этого в нем предусмотрена функция самостоятельного бесплатного получения физическими и юридическими лицами - участниками публичных закупок информационной справки, что исключает коррупционную составляющую.
 
В НАПК указали, что с начала работы реестра было обработано 6210 электронных копий судебных решений, на основании которых в него внесли сведения о 2262 лицах, привлеченных судом к уголовной или административной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также 217 лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение связанных с коррупцией правонарушений.
 
Напомним, НАПК создало и открыло реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения в феврале 2019 года. 
 
Ранее сообщалось, что реестр коррупционеров не обновлялся более месяца.

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Теги: коррупция, борьба с коррупцией, реестр, Коррупция в Украине, коррупционер, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Источник: korrespondent.net

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