Гройсман в отпуске, заседания Кабмина этой неделе не будет
Премьер-министр Владимир Гройсман на этой неделе находится в отпуске. В связи с этим очередного заседания Кабинета министров Украины на этой неделе не будет.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук.
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“Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством правительства не будет“, - сказал он.
Заседания правительства проходят еженедельно в среду.
Ранее сообщалось о том, что Порошенко вместе с семьей покинул пределы Украины. Бывший глава в воскресенье улетел в Стамбул. По данным СМИ, часть его семьи покинули Украину ранее.
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