Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман в отпуске, заседания Кабмина этой неделе не будет

Комментариев: 0
Куда именно отправился отдыхать премьер-министр - неизвестно.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
facebook.com/pg/volodymyrgroysman

Премьер-министр Владимир Гройсман на этой неделе находится в отпуске. В связи с этим очередного заседания Кабинета министров Украины на этой неделе не будет.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук.

Читай также: Трамп, Порошенко, Зеленский: Климкин рассказал о внешней политике Украины

“Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством правительства не будет“, - сказал он.

Заседания правительства проходят еженедельно в среду.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко вместе с семьей покинул пределы Украины. Бывший глава в воскресенье улетел в Стамбул. По данным СМИ, часть его семьи покинули Украину ранее.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Владимир Гройсман, отпуск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь