Гройсман в отпуске, заседания Кабмина этой неделе не будет

Куда именно отправился отдыхать премьер-министр - неизвестно.

Премьер-министр Владимир Гройсман на этой неделе находится в отпуске. В связи с этим очередного заседания Кабинета министров Украины на этой неделе не будет.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук.

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“Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством правительства не будет“, - сказал он.

Заседания правительства проходят еженедельно в среду.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко вместе с семьей покинул пределы Украины. Бывший глава в воскресенье улетел в Стамбул. По данным СМИ, часть его семьи покинули Украину ранее.

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