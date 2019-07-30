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Суд арестовал скандальный российский танкер – Матиос

Комментариев: 2
Украинский суд проверил правомерность действий прокуроров и следователей СБУ.
Суд арестовал скандальный российский танкер – Матиос
facebook.com/MatiosAnatolii

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил о том, что Приморский районный суд города Одессы наложил арест на скандальный российский танкер Neyma, который был задержан в Измаиле 25 июля.

Об этом Матиос написал в Facebook. 

По словам Матиоса, действия военных прокуроров и следователей СБУ суд признал правомерными.

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"Украинским судом проверено правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ, а также соблюдения ими требований закона при проведении 25.07.2019 обыска уже всем известного российского танкера Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе. По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!", - написал он. 

facebook.com/MatiosAnatolii

Сообщения российских СМИ о якобы незаконных действиях украинских правоохранителей Матиос прокомментировал так.

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"Объясняю - судно, после прохождения им пограничного и таможенного контроля на территории Украины, считается имеющим открытую границу. В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена", - резюмировал Матиос. 

facebook.com/MatiosAnatolii

facebook.com/MatiosAnatolii

В четверг СБУ задержала российский танкер Neyma, который, способствовал захвату украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе.

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Теги: танкер Neyma, анатолий матиос, приморский суд одессы
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Комментариев (3)
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Бигсэм    30.07.2019, 17:18
Оценка:  0
Бигсэм
Точка? Вряд-ли. Стоит ждать ответку.
VSHIVANKA    30.07.2019, 17:01
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ДЕБИЛЫ , А ТАНКЕР ТО ПРИ ЧЕМ ?!
ОН САМ ЧТО ЛИ , ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ ЗАГОРОДИЛ ПУТЬ УКРОПНЫМ ЛОДКАМ ?!
ЭКИПАЖ ЗАДЕРЖАТЬ , ОЧКО СЖАЛОСЬ, ТАК ХОТЬ ЖЕЛЕЗЯКУ ПОПИНАТЬ РЕШИЛИ ?
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ......)))))
Кайдаш    30.07.2019, 16:59
Оценка:  0
Кайдаш
Молодцы... ИБО НЕХ... ))))
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