Под офисом омбудсмена протестуют с требованием отставки Денисовой

Собравшиеся на акцию недовольны якобы сотрудничеством Уполномоченной по правам человека со скандальным Окружным админсудом в Киеве.

В Киеве под офисом омбудсмена устроили акцию "Остановить волчье правосудие", участники которой требовали от омбудсмена Людмилы Денисовой уйти в отставку из-за возможной договоренности с главой Окружного административного суда Киева Павлом Волком. Об этом сообщает Громадское во вторник, 30 июля.

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Несколько участников акции огородили вход в офис омбудсмена красной лентой, повесили плакаты "(Не) мешайте преступлению", "Яйца этой Уполномоченной у нас".

"Пленки, которые обнародовало НАБУ, показывают нам, что проблема комплексная, и касается как судей Окружного админсуда, так и омбудсмена Людмилы Денисовой, ГБР и других государственных структур", - сказал Роман Маселко, соорганизатор акции, член Общественного совета добропорядочности.

Речь идет о записях переговоров судей Окружного админсуда, в частности главы суда Павла Вовка, обнародованных НАБУ.

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Как отмечают правозащитники, из этих переговоров в частности следует, что Денисова подала иск в Окружной админсуд об отмене решений НАПК против нее, после чего Вовк "убедил" Денисову уволить члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Козлова, назначенного по квоте омбудсмена.

Активисты отметили, что после увольнения Козлова конкурс на эту должность в ВККС выиграл Николай Сирош, который "предварительно прошел собеседование у Павла Вовка".

"Очевидно, что участники заговора насколько уверены в своей безнаказанности, что уже после обнародования записей следствия, раскрывающих весь механизм преступления, Денисова анонсирует финальный аккорд преступления и объявляет, что 30 июля будет определен победитель конкурса и назначен новый член Комиссии", - добавили организаторы акции.

Напомним, ранее Людмиле Денисовой пришлось уточнить свои слова об освобождении украинских военнопленных моряков.

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