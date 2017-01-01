Новым бизнес-омбудсменом Украины станет экс-мэр Варшавы Свенчицкий

Также Марчин Свенчицкий является бывшим министром международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого.

Новым бизнес-омбудсменом Украины станет нынешний член польского парламента Марчин Свенчицкий.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина“.

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Свенчицкий займет должность осенью текущего года вместо Альгирдаса Шеметы. Отметим, что задача бизнес-омбудсмена - способствовать борьбе с коррупцией и повышению инвестиционной привлекательности Украины, а также обеспечить большую прозрачность ведения бизнеса.

“Вчера на заседании совета была утверждена кандидатура будущего бизнес-омбудсмена Украины господина Марчина Свенчицкого, нынешнего члена польского парламента, бывшего мэра Варшавы, а также бывшего министра международных экономических отношений в первом правительстве Тадеуша Мазовецкого,“ - сказал Альгирдас Шемета.

Стоит отметить, что нынешний бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета еще в феврале 2019 года сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года. После этого он согласился остаться на должности до октября.

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