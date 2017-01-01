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Стало известно, сколько денег потрачено на цветы Зеленскому

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Государственное управление делами дало ответ, сколько средств было потрачено на цветы для мероприятий с участием президента .
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
facebook.com/zelenskiy95

На цветы для мероприятий с участием президента Зеленского со дня инаугурации по 29 июля было выделено 70 тысяч гривен. Такие данные сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос журналистов.

Об этом сообщает УНН.

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“...кассовые расходы по бюджетной программе “Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Администрации Президента Украины“ (КПКВК 0301010) на приобретение цветочной продукции для обеспечения мероприятий с участием Президента Украины с 20 мая по 29 июля 2019 года составляют 75,1 тыс. гривен“, - говорится в ответ на запрос.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст.Президент попросил больше “такого не делать“. 

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Теги: Владимир Зеленский, цветы
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