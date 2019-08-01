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Нардеп показал фото номера отеля в Трускавце, где проводят "курсы молодого нардепа"

Комментариев: 7
Фотографии опубликовал самый молодой нардеп от “Слуги народа”.
Нардеп показал номер отеля
Нардеп показал номер отеля
twitter.com/ukrpravda_news

В Трускавце продолжаются так называемые “курсы молодого нардепа”, которые организовала для себя президентская партия “Слуга народа”. 

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Самый молодой депутат от этой партии Святослав Юраш опубликовал фотографии апартаментов, которые предоставили для участников “курсов”. Об этом передает Украинская правда в Twitter.

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По информации журналистов, самый бюджетный двухместный номер в отеле Rixos стоит 3500 тысячи в сутки. Судя по фотографиям, “Слуги народа” проживают именно в таких номерах.

Нардепам предоставили светлые номера с классическим интерьером. 

Напомним, "Слугам народа" на лекции объяснили, что они - никто. Политтехнолог объявил депутатам от "Слуги народа", что эти выборы выиграл Зеленский, а им только предстоит стать партией.

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Теги: отель, Трускавец, Юраш, номер
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Комментариев (7)
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Letohradek    01.08.2019, 11:34
Оценка:  0
Letohradek
Зэбилы, вам слово!
Иван    01.08.2019, 11:28
Оценка:  +1
Иван
Моей пенсии за два месяца даже не хватит!
Иван    01.08.2019, 11:14
Оценка:  0
Иван
Почему с бараков не начать что бы понять как люди живут?
Сразу к хорошему начали привыкать?
ВосставшийИзБана    01.08.2019, 11:18
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Зачем вообще их куда-то везти? Студенческие общаги сейчас пустуют. Поселить в общаге и учить в студенческой аудитории любого государственного вуза. И кормить в студенческой столовой.
ВосставшийИзБана    01.08.2019, 11:13
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Скромненько, но со вкусом. Но скромненько.
timo2010    01.08.2019, 11:08
Оценка:  +2
timo2010
ясен красен
зачем снимать номера по 20 баксов если можно по 150
бичи конченные
direktor_b    01.08.2019, 11:04
Оценка:  -1
direktor_b
Не по фен-шую обучаться слугам народа в дешёвых номерах...
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