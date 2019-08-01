Нардеп показал фото номера отеля в Трускавце, где проводят "курсы молодого нардепа"

Фотографии опубликовал самый молодой нардеп от “Слуги народа”.

В Трускавце продолжаются так называемые “курсы молодого нардепа”, которые организовала для себя президентская партия “Слуга народа”.

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Самый молодой депутат от этой партии Святослав Юраш опубликовал фотографии апартаментов, которые предоставили для участников “курсов”. Об этом передает Украинская правда в Twitter.

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По информации журналистов, самый бюджетный двухместный номер в отеле Rixos стоит 3500 тысячи в сутки. Судя по фотографиям, “Слуги народа” проживают именно в таких номерах.

Нардепам предоставили светлые номера с классическим интерьером.

Наймолодший майбутній нардеп від "Слуги народу" Святослав Юраш показав номер в "Ріксосі". Вартість найдешевшего двомісного номеру від 3500 грн pic.twitter.com/b4tpGZwZur — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 31 липня 2019 р.

Напомним, "Слугам народа" на лекции объяснили, что они - никто. Политтехнолог объявил депутатам от "Слуги народа", что эти выборы выиграл Зеленский, а им только предстоит стать партией.

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