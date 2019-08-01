Дифтерию обнаружили у девушки в Хмельницком

Жительница Хмельницкого, работающая фармацевтом, пропустила прививку в 16 лет. Она обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, температуру и слабость.

В Хмельницком дифтерией заболела 21-летняя девушка, которая пропустила прививку, когда ей было 16. Об этом сообщила врач-эпидемиолог Хмельницкого областного лабораторного центра Лариса Калинер, передает издание Zaxid.net в четверг, 1 августа.

"Женщина работает фармацевтом. Обратилась к врачу с жалобами на боль в горле, повышенную температуру, общую слабость. Больная была привита от дифтерии, но не так, как надо. Последние прививки ей делали в 6 лет. Сейчас женщине 21 год и она в 16 лет должна была сделать еще одну прививку, но этого не сделала", - говорит Лариса Калинер.

Дифтерия - инфекционное заболевание, которое чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Инфекция передаётся воздушно-капельным путем.

Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Если дифтерия поражает ротоглотку, то помимо тяжёлой интоксикации, возможно развитие крупа - закупорки дыхательных путей дифтерийной плёнкой и отёком, особенно у детей.

Напомним, что ранее Ульяна Супрун и Сергей Жадан сделали прививку от дифтерии и столбняка, чтобы своим примером мотивировать украинцев.

Также сообщалось, что в Украине снижается уровень заболеваемости корью. На 28-й неделе было зафиксировано 345 случаев заболевания – 180 взрослых и 165 детей.Всего с начала года в Украине корью заболели 56 105 человек, 18 умерли.

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