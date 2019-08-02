"Буду разрезать ленточки": Кличко боится стать "английской королевой" Киева

Мэр города считает, что его нельзя лишать должности главы КГГА.

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Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что станет “английской королевой“ в случае потери должности главы КГГА. Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина“.

“Хочу еще раз акцентировать на том, что я борюсь не за кресло, отстаиваю не какие-то должности, а право киевлян выбирать киевского городского главу“, - отметил он.

“Если мы так много говорим в последние годы о децентрализации, то сейчас, на самом деле, происходит централизация управления, выстраивание вертикали, которая “зажмет“ местное самоуправление“, - считает мэр Киева.

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“Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится “английской королевой“, просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?“ - возмутился Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил об условиях, на которых ему предлагали остаться на посту главы КГГА.

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