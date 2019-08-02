Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Буду разрезать ленточки": Кличко боится стать "английской королевой" Киева

Комментариев: 5
Мэр города считает, что его нельзя лишать должности главы КГГА.
Кличко объяснил, как может стать "английской королевой"
Кличко объяснил, как может стать "английской королевой"
Facebook Виталия Кличко

Читай также: Богдан сделал матерный пост после своей “отставки“

Мэр Киева Виталий Кличко опасается, что станет “английской королевой“ в случае потери должности главы КГГА. Об этом он заявил в интервью “РБК-Украина“.

“Хочу еще раз акцентировать на том, что я борюсь не за кресло, отстаиваю не какие-то должности, а право киевлян выбирать киевского городского главу“, - отметил он.

“Если мы так много говорим в последние годы о децентрализации, то сейчас, на самом деле, происходит централизация управления, выстраивание вертикали, которая “зажмет“ местное самоуправление“, - считает мэр Киева.

Читай также: У Трампа поддержали Кличко и возмутились попыткой захвата власти в Киеве – эксперт

“Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится “английской королевой“, просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?“ - возмутился Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил об условиях, на которых ему предлагали остаться на посту главы КГГА.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Кличко, КГГА, Киев, должность, полномочия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Lyonya-Space    02.08.2019, 12:21
Оценка:  0
Lyonya-Space
Королевой - это он намекает, что он всё таки объежэдиняется с ЛяЖко?
T-REX2    02.08.2019, 12:02
Оценка:  -1
T-REX2
Ленточки-это не бюджет резать
alex-zol    02.08.2019, 11:59
Оценка:  +2
alex-zol
не ленточки ты будешь резать, а валенки шить.
ВАТА_FUCK    02.08.2019, 11:56
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
100% прав!
Хулиганка*    02.08.2019, 11:48
Оценка:  -1
Хулиганка*
Ну да, ну да...за разрезать ленточки бабло не дадут. На потоках по продаже киевской земли и недвижимости сидеть приятней...дурной, дурной, да хитрый...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь