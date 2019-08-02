Богдан сделал матерный пост после своей "отставки"

Ранее украинские СМИ сообщили, что глава Офиса президента Украины написал заявление об отставке.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сделал первый пост в Facebook после своей “отставки“.

Запись политика ввела в ступор пользователей соцсети.

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Пост очень неоднозначный, явно относится к борьбе, разыгравшейся между Богданом и мэром столицы Виталием Кличко.

Напомним, 1 августа в СМИ появилась информация, что руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности и подал его президенту.

При этом заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапко опроверг информацию об отставке Богдана. Кроме того, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке главы Офиса президента.

Кроме того, 1 августа мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за заявления главы Офиса президента Андрея Богдана. Градоначальник просит проверить слова главы Офиса президента о том, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов взятки в интересах Кличко.