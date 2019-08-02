Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Богдан сделал матерный пост после своей "отставки"

Комментариев: 0
Ранее украинские СМИ сообщили, что глава Офиса президента Украины написал заявление об отставке.
Андрей Богдан "прокомментировал" свою "отставку"
Андрей Богдан "прокомментировал" свою "отставку"
facebook.com/Андрей Богдан

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сделал первый пост в Facebook после своей “отставки“.

Запись политика ввела в ступор пользователей соцсети.

Читай также: Товарищ Богдана построил ЖК на участке ГПУ в Киеве - СМИ

Пост очень неоднозначный, явно относится к борьбе, разыгравшейся между Богданом и мэром столицы Виталием Кличко. 

Напомним, 1 августа в СМИ появилась информация, что руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности и подал его президенту.

При этом заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапко опроверг информацию об отставке Богдана. Кроме того, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков утверждает, что ему ничего не известно о якобы отставке главы Офиса президента.

Кроме того, 1 августа мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за заявления главы Офиса президента Андрея Богдана. Градоначальник просит проверить слова главы Офиса президента о том, что ему якобы предлагали 20 миллионов долларов взятки в интересах Кличко.

Поделись:
Теги: Facebook, отставка, пост, Андрей Богдан, Офис президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Huper!    02.08.2019, 10:52
Оценка:  0
Huper!
Это ж как ваврышу нужно было со*ать у богдана, что бы второй позорился на все страну
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь