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На Буковине нашли поле, на котором выращивали 9 тысяч кустов конопли

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Десять посевов наркосодержащих растений были спрятаны среди кукурузы на поле площадью примерно 240 гектаров.
На Буковине нашли поле, на котором выращивали 9 тысяч кустов конопли
© Нацполиция Украины
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  • Коноплю выращивали возле села Костичаны
На Буковине нашли поле, на котором выращивали 9 тысяч кустов конопли
Коноплю выращивали возле села Костичаны
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Более девяти тысяч кустов конопли изъяли правоохранители с поля в Черновицкой области. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 2 августа.

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Получив информацию о масштабном культивировании конопли в селе Костичаны Новоселицкого района, полицейские привлекли аэроразведку для обследования территории.

Нелегальные посевы наркосодержащих растений обнаружены на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Десять участков с коноплей находились примерно на расстоянии 100 метров друг от друга. Полицейские изъяли почти 9300 кустов конопли, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что посевы наркосодержащих растений были спрятаны среди кукурузы на поле площадью примерно 240 гектаров.

По данному факту начато уголовное производство по статье о выращивание снотворного мака или конопли (ч.2 ст.310 УК Украины). Проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают лиц, причастных к указанному преступлению. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что на Бессарабке в магазине отвешивали коноплю и амфетамин. Полиция разоблачила наркоторговцев.

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Теги: видео, фото, Буковина, полиция, наркомания, кукуруза, конопля, наркоторговля, Черновицкая область, канабис
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