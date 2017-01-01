Десять посевов наркосодержащих растений были спрятаны среди кукурузы на поле площадью примерно 240 гектаров.

На Буковине нашли поле, на котором выращивали 9 тысяч кустов конопли

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На Буковине нашли поле, на котором выращивали 9 тысяч кустов конопли

Более девяти тысяч кустов конопли изъяли правоохранители с поля в Черновицкой области. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 2 августа.

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Получив информацию о масштабном культивировании конопли в селе Костичаны Новоселицкого района, полицейские привлекли аэроразведку для обследования территории.

Нелегальные посевы наркосодержащих растений обнаружены на территории земельных паев, которые арендует частное предприятие. Десять участков с коноплей находились примерно на расстоянии 100 метров друг от друга. Полицейские изъяли почти 9300 кустов конопли, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что посевы наркосодержащих растений были спрятаны среди кукурузы на поле площадью примерно 240 гектаров.

По данному факту начато уголовное производство по статье о выращивание снотворного мака или конопли (ч.2 ст.310 УК Украины). Проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают лиц, причастных к указанному преступлению. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что на Бессарабке в магазине отвешивали коноплю и амфетамин. Полиция разоблачила наркоторговцев.



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