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Экс-глава полиции Одесщины не задекларировал 819 тысяч грн

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Дмитрий Головин подал неправдивые данные в декларации за 2017 год - он "забыл" упомянуть свой автомобиль и квартиру, а также квартиру жены.
Головин соврал в декларации - НАПК
Головин соврал в декларации - НАПК
Думская

В электронной декларации бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина выявили недостоверные сведения. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции в пятницу, 2 августа.

Недостоверную информацию агентство выявило по результатам полной проверки декларации экс-начальника полиции за 2017 год.

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"Так, установлено, что чиновник не задекларировал автомобиль, собственную квартиру и квартиру жены, принадлежащие им на праве собственности, а также отметил недостоверные сведения о своем доходе и доходе жены. В общем, сведения, указанные должностным лицом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 819 тыс. гривен. Обоснованный вывод о признаках уголовного преступления направлен в Национальное антикоррупционное бюро", - говорится в сообщении.

За декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц НАПК направило в суд протокол в отношении судьи Перемышлянского районного суда Львовской области Романа Борняка. В частности, по результатам проверки декларации за 2017 года установлено, что судья не указал сведения о своем доходе, доходе жены от продажи недвижимого имущества и страховых выплат в целом на сумму 237,6 тыс. гривен.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего главу облуправления полиции Дмитрия Головина утром 25 июля. Чиновника подозревают в нарушениях, предусмотренных ст. 191 и 364 УК ("Растрата имущества", "Злоупотребление властью или служебным положением").

До этого у бывшего председателя облполиции и его заместителя Гейко детективы провели обыск.

26 июля судья Соломенского районного суда города Киева Виктория Жовноватюк избрал меру пресечения бывшему руководителю полиции Одесской области Дмитрию Головину в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

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Теги: коррупция, полиция, Одесская область, декларация, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ira0956    03.08.2019, 06:35
Оценка:  +1
Ira0956
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