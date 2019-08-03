Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский предложил ввести "медицинский безвиз"

Комментариев: 7
Сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в страну, отметил глава государства.
Владимир Зеленский во время поездки в Трускавец
Владимир Зеленский во время поездки в Трускавец
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский предложил составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития медицинского туризма в городе Трускавец на Львовщине, сообщает Укринформ в субботу, 3 августа.

Читай также: Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев

"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться к Министерству иностранных дел (рассмотреть этот вопрос – ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса президента Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский.

По окончании этого мероприятия Зеленский отправился в отель Rixos, где начал закрытую встречу с будущими нардепами от партии Слуга народа, сообщает Украинская правда.

Как известно, с 29 июля по 4 августа будущие депутаты от Слуги народа проходят интенсивные обучающие курсы в Трускавце. Их обучают 22 инструктора и 12 модераторов.

Накануне приезда Зеленского в отеле Rixos были усилены меры безопасности. В гостинице установлены рамки, через которых пропускали даже будущих нардепов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: медицина, Львовская область, Визы, безвизовый режим, Трускавец, Владимир Зеленский, Слуга народа, Партия Слуга народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
TRIGER25    03.08.2019, 15:47
Оценка:  0
TRIGER25
парррдон ... я что то пропустил ? а в какой области медицины Украина достигла таких результатов и побед что можно говорить о "медицинском туризме" ? Не я канечно понимаю что как только попадаешь на Банковую мозги теряют гибкость - но все таки ...
drozdikus    03.08.2019, 15:59
Оценка:  0
drozdikus
тебе триперу открою "секрет"- например стоматология ) дешевле и качественней тут сделать чем за бугром)
direktor_b    03.08.2019, 15:14
Оценка:  0
direktor_b
Дибильные идеи из головы Зе как из фонтана
Замечатель    03.08.2019, 15:07
Оценка:  +2
Замечатель
А для своих граждан эти сложные дорогие операции-БЕС ПЛАТНО!
Замечатель    03.08.2019, 15:07
Оценка:  -2
Замечатель
Я про Белоруссию.
Замечатель    03.08.2019, 15:06
Оценка:  -2
Замечатель
Лучше бы взял пример с Белоруссии.К ним едут не потому ,что дешевле,а потому ,что высококлассно,на уровне лучших клиник мира.
Letohradek    03.08.2019, 15:26
Оценка:  +1
Letohradek
Надо же ... А покойный Кабздон, видимо не знал ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь