Зеленский предложил ввести "медицинский безвиз"

Сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в страну, отметил глава государства.

Президент Владимир Зеленский предложил составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития медицинского туризма в городе Трускавец на Львовщине, сообщает Укринформ в субботу, 3 августа.

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"Мы можем составить перечень стран, граждане которых часто приезжают в Украину на лечение, с тем, чтобы отменить для них визовый режим, и обратиться к Министерству иностранных дел (рассмотреть этот вопрос – ред.). Особенно это касается тех стран, граждане которых обычно сюда приезжают на лечение и оздоровление и чувствуют эти преграды в пересечении границы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас из Украины на лечение за границу едет втрое больше людей, чем приезжают в Украину, поэтому вопрос развития медицинского туризма достаточно актуален.

В совещании вместе с Зеленским приняли участие глава Офиса президента Андрей Богдан, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук, председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский.

По окончании этого мероприятия Зеленский отправился в отель Rixos, где начал закрытую встречу с будущими нардепами от партии Слуга народа, сообщает Украинская правда.

Как известно, с 29 июля по 4 августа будущие депутаты от Слуги народа проходят интенсивные обучающие курсы в Трускавце. Их обучают 22 инструктора и 12 модераторов.

Накануне приезда Зеленского в отеле Rixos были усилены меры безопасности. В гостинице установлены рамки, через которых пропускали даже будущих нардепов.