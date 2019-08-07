Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Волна "минирований" в Харькове: пострадали аэропорт, вокзалы, автостанции и метро

Комментариев: 1
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.
Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и на автостанциях
Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и на автостанциях
facebook.com/police.kharkov

В Харькове неизвестные “заминировали“ несколько важных объектов. Полиции пришлось эвакуировать несколько сотен людей. 

Читай также: В Запорожье полиция задержала “минера“ ДнепроГЭСа

Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, трех железнодорожных и двух автостанций, железнодорожного вокзала, трех станций метрополитена, четырех жилых домов и трех государственных учреждений в Харькове поступило в среду, 7 августа, на электронную почту полиции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории, - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Читай также: В Харькове “заминировали“ аэропорт, вокзал и еще 12 объектов

Напомним, мужчина отсидит три года за “минирование“ из мести и кражу похоронного инвентаря. Перед совершением преступлений злоумышленник провел на свободе всего 8 месяцев. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Харьков, взрывчатка, минирование, заминирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Nikolas_Adver    07.08.2019, 18:39
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
ибо нехyй было начинать. ответка прилетела
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь