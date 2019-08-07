Волна "минирований" в Харькове: пострадали аэропорт, вокзалы, автостанции и метро

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Полиция ищет взрывчатку в харьковском аэропорту, ж/д вокзале и на автостанциях facebook.com/police.kharkov

В Харькове неизвестные “заминировали“ несколько важных объектов. Полиции пришлось эвакуировать несколько сотен людей.

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Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, трех железнодорожных и двух автостанций, железнодорожного вокзала, трех станций метрополитена, четырех жилых домов и трех государственных учреждений в Харькове поступило в среду, 7 августа, на электронную почту полиции.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится осмотр помещений и прилегающей территории, - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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Напомним, мужчина отсидит три года за “минирование“ из мести и кражу похоронного инвентаря. Перед совершением преступлений злоумышленник провел на свободе всего 8 месяцев.

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