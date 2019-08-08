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В США похвалили Зеленского за храбрость и призвали РФ вывести войска

Комментариев: 1
Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы, считают в посольстве США.
В США посоветовали РФ проявить такую же храбрость, как Украина
В США посоветовали РФ проявить такую же храбрость, как Украина
УНИАН

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Посольство США поддержало действия президента Владимира Зеленского и ВСУ после гибели четверых военных на Донбассе. Об этом посольство сообщило в Twitter.

“Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли четверо украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня“, - пишут дипломаты.

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При этом украинская власть сохранила потенциал для настоящего прекращения огня, что спасает жизни украинцев, и ускорила дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта, - добавили в посольстве.

“Такой взвешенный подход заслуживает полной поддержки “нормандской четверки“, включая Россию. Россия могла бы проявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы“, - считают в США.

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Напомним, ранее в ЕС призвали Россию повлиять на боевиков на Донбассе, призвав тех соблюдать перемирие.

 

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Теги: США, Донбасс, война, РФ, Украина, Зеленский
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Комментариев (2)
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Коляка    08.08.2019, 16:24
Оценка:  0
Коляка
какие Россия войска должна вывести?
VSHIVANKA    08.08.2019, 15:41
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ХОЗЯЕВА ВИРТУАЛЬНО ПОХВАЛИЛИ СВОЕГО ХОЛОПА ПОТРЕПАВ ЕГО ПО ЗАГРИВКУ....)))
КСТАТИ , У ЕС И ХОЗЯЕВ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ РАЗНЫЕ ДАННЫЕ О ТОМ , С КЕМ ВОЮЕТ САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ КОНТИНЕНТА В ДОНБАССЕ.....
К ЧЕМУ БЫ ЭТО ? )))
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