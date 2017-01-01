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Под Ровно в карьере ковш экскаватора убил мужчину

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В карьере мужчина ремонтировал КрАЗ. Во время этого машина столкнулась с экскаватором - его ковш упал на кабину, где находится мастер.
Ковш экскаватора убил мастера, чинившего грузовик
Ковш экскаватора убил мастера, чинившего грузовик
Стройтех

60-летний житель села Ремель Ровенского района погиб 8 августа при ремонте грузовика в меловом карьере в селе Новая Любомирка. Об этом сообщает Главное управление полиции в Ровенской области.

Полиция установила, что около 9:30 поломался находившийся в карьере КрАЗ, и упомянутый мужчина полез его ремонтировать. Во время этого машина столкнулась с экскаватором - его ковш упал на кабину, где находится мастер. Мужчна получил открытый перелом ключицы с артериальным кровотечением и вскоре умер.

Полиция открыла производство по статье "нарушение требований по охране труда".

Напомним, в Первомайском карьере перевернулся КамАЗ с рабочими, есть пострадавшие. Травмированы четверо сотрудников Кривбассвзрывпрома: у одной из пострадавших диагностировали перелом руки, у остальных ушибы.

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Теги: трагедия, Ровно, экскаватор, карьер, Ровенская область
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Источник: korrespondent.net

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