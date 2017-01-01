Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь

Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 9 августа, подразделения сепаратистов шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе. Украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 10 августа.

Отмечается, что враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались вблизи Лебединского, Верхнеторецка, дважды неподалеку Талаковки, неподалеку Золотого-4 и Орехово.

С начала текущих суток противник уже два раза обстрелял позиции Объединенных сил – из автоматического гранатомета у Светлодарска и стрелкового оружия неподалеку Пищевика.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 8 августа на сепаратисты на Донбассе девять раз обстреляли позиции ВСУ. Тогда украинские военнослужащие не понесли потерь.

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