В Запорожье выявили тонну опасных арбузов и дынь

Опасная продукция не допущена к реализации.

Госпродпотребслужба призывает не покупать арбузы и дыни на стихийных рынках depositphotos.com

В Запорожье не допустили в продажу арбузы, в которых содержание нитратов был почти в 4 раза выше допустимой нормы.

Об этом сообщает пресс-отдел Госпродпотребслужбы.

На агропродовольственных рынках города Запорожье специалистами государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы в Запорожской области исследовано 656 проб бахчевых культур.

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“По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более 1 т. денатурированная и не допущена к реализации“, - говорится в сообщении.

При исследовании бахчевых культур на содержание нитратов, минимальный показатель составлял 3,8мг/кг, максимальный - 352,5мг/кг, что почти в 4 раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг, дынях - 90 мг/кг, сообщили в Госпродпотребслужбе.

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Украинцев также призвали при покупке бахчевых на рынках, требовать экспертное заключение лаборатории, а “если покупаете в магазине - сопутствующие документы, подтверждающие безопасность этой продукции“.

“Ни в коем случае не покупайте арбузы и дыни на стихийных рынках“, - добавили в Госпродпотребслужбе.

Как сообщалось 9 августа, урожай арбузов на Херсонщине вдвое выше прошлогоднего.

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