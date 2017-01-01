Дождливое воскресенье: синоптики обнародовали свежий прогноз

11 августа в Украине ожидаются грозы и дожди.

Синоптики Укргидрометцентра обещают многим регионам страны сегодня дождливый день. Вероятны грозы. Между тем, второй части страны сегодня стоит ждать солнца.

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На западе страны сегодня дожди и грозы на протяжении дня. Воздух прогреется от +27 до +30 градусов по Цельсию.

На востоке осадков не ожидается, за исключением Сумм. На улице +22…+28 градусов по Цельсию.

Южным регионам обещают сегодня солнечный день без осадков. Температура воздуха от +26 до +32 градусов по Цельсию.

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На севере страны сегодня на протяжении дня ожидаются осадки. На термометре +23…+25 градусов.

В Центральной Украине сегодня местами - осадки, местами - солнце. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +30 градусов.

В столице сегодня кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется от +26 до +28 градусов.

Напомним, в курортной Кирилловке прошла песчаная буря. Погода в регионе очень резко изменилась.

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