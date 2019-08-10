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В Днепре столкнулись скорая и грузовик

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В результате столкновения машина медиков перевернулась. В дорожно-транспортном происшествии пострадали пять человек.
На месте образовалась "тянучка", там работали правоохранители.
На месте образовалась "тянучка", там работали правоохранители.
Информатор

В Днепре в результате столкновения автомобиля скорой помощи и грузовика пострадали пять человек.

Как сообщает издание Информатор, авария произошла в субботу, 10 августа, около 19:00 на пересечении улиц Байкальской и Образцова.

По предварительным данным, грузовик двигался по улице Байкальской в сторону Слобожанского проспекта. Скорая с сигналами и проблесковыми маячками ехала по улице Образцова к Калиновой. Водитель грузовика объяснил, что ехал на зеленый свет светофора и не предоставил преимущество спецтранспорту, в результате этого произошла авария.

На борту машины скорой находился человек в критическом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы с травмами разной степени тяжести в городскую больницу № 6. 

Ранее на проспекте Шухевича в столице столкнулись машина скорой помощи и автомобиль Renault одной из служб такси.

 

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Теги: ДТП, Днепр, авария, скорая помощь, скорая, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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