При ДТП в Винницкой области пострадали восемь человек

Все пострадавшие с переломами и ушибами доставлены в Немировскую больницу, угрозы их жизни нет.

В Винницкой области в результате столкновения столкнулись микроавтобуса Mercedes Sprinter и ВАЗ 2170 травмировались восемь людей, среди пострадавших – трое несовершеннолетних. Как уточнили в областной полиции, авария произошла накануне, 10 августа, около 21:35 на автодороге Немиров – Гайсин вблизи села Червоное Немировского района.

По данным правоохранителей, в крови водителя ВАЗа обнаружили содержание алкоголя 3,52 промилле.

"Предварительно установлено, 38-летний водитель автомобиля ВАЗ 2170, житель Немировского района, выезжая на главную дорогу, столкнулся с микроавтобусом Mersedes, которым управлял 49-летний житель Закарпатской области, после чего микроавтобус съехал в кювет", – сообщили в полиции.

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В результате аварии травмировались водитель микроавтобуса и семь пассажиров, среди которых дети в возрасте 6, 7 и 13 лет. Все пострадавшие с переломами и ушибами доставлены в Немировскую больницу, угрозы их жизни нет.

Ранее в Великобагачанском районе Полтавской области между селами Белоцерковское и Коноплянка столкнулись автобус и микроавтобус – погибли два человека, еще один госпитализирован.

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