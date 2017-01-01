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Во Львовской области от удара тока погиб рабочий

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Молодой человек во время проведения строительных работ встал на неисправный электрический удлинитель.
Инцидент произошел в селе Андреевка Бусского района
Инцидент произошел в селе Андреевка Бусского района
УНН

Во Львовской области от удара тока погиб 22-летний парень. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Инцидент произошел в селе Андреевка Бусского района.

"Парень во время проведения строительных работ встал на неисправный электрический удлинитель и получил поражение током. Он умер до приезда скорой, - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Кременчуге Полтавской области на Крюковском вагонзаводе произошел несчастный случай на производстве – дежурного электрика убило током.

 

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Теги: Львовская область, смерть, несчастный случай, удар током
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Источник: korrespondent.net

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