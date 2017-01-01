Во Львовской области от удара тока погиб рабочий
Молодой человек во время проведения строительных работ встал на неисправный электрический удлинитель.
Во Львовской области от удара тока погиб 22-летний парень. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Инцидент произошел в селе Андреевка Бусского района.
"Парень во время проведения строительных работ встал на неисправный электрический удлинитель и получил поражение током. Он умер до приезда скорой, - сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее в Кременчуге Полтавской области на Крюковском вагонзаводе произошел несчастный случай на производстве – дежурного электрика убило током.
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