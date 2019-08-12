Данилюк зарабатывает меньше своих замов

Известна зарплата Данилюка и его заместителей.

Секретарь СНБО Александр Данилюк зарабатывает на порядок меньше, чем его непосредственные заместители. Об этом сообщает 1NEWS.

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Секретарь СНБО Данилюк за июль заработал 66,5 тыс. гривен. Между тем, его заместители заработали гораздо больше.

Меньше всего среди замов Данилюка заработал Алексей Данилов. Его назначили на должность 23 июля. За неделю чиновнику выплатили 19 337 грн.

По информации издания, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль заработал 89 662 гривны, а заместители Сергей Кривонос и Александр Литвиненко - 73 552 гривны и 89 227 гривен соответственно.

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У каждого из них премия составляла от 30 до 45 тыс. гривен.

К слову, зарплата предыдущего секретаря СНБО Александра Турчинова с 2017 года была равна 52,2 тыс. гривен.

Напомним, Зеленский получил меньше 1000 долларов, а его Офис работает бесплатно. Заработная плата президента в июле-2019 составила 28 тысяч гривен.

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