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В Киеве не рекомендуется купаться на всех городских пляжах

Комментариев: 3
Обнаружено превышение индекса кишечной палочки .
Пробы воды из питьевых фонтанчиков не отбирались
Пробы воды из питьевых фонтанчиков не отбирались
Скриншот

В Киеве не рекомендуется купаться на всех городских пляжах.

Об этом сообщается на странице КП “Плесо“.

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Так, на сегодняшний день все 14 официальных городских пляжей имеют соответствующий желтый индикатор, что означает – “купаться не рекомендуется“.

В перечне этих пляжей:

  • “Венеция“,
  • “Золотой“,
  • “Предмостная Слободка“,
  • “Молодежный“,
  • “Детский“,
  • “Веселка“,
  • “Галерная“,
  • “Центральный“,
  • “Черторой“,
  • “Троещина“,
  • “Тельбин“,
  • “Вербный“,
  • “Радужный“
  • и “Пуща-Водица“.

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По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве, исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на 05.08.2019 г. не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах “Венеция“, “Веселка“, “Детский“, “Золотой“, “Молодежный“, “Предмостная Слободка“, “Радужный“, “Тельбин“, “Центральный“, “Троещина“ и “Черторой“. Пробы воды из питьевых фонтанчиков не отбирались.

Как сообщалось 10 августа, в курортной Кирилловке прошла песчаная буря.

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Теги: Киев, пляж, вода, река, отдых
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Комментариев (3)
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Афганец    12.08.2019, 12:57
Оценка:  0
Афганец
Это ж киевская кишечная палочка! Настоящих кыивлян нэ бэрэ! А ненастоящих - сразу схватит!
VSHIVANKA    12.08.2019, 12:42
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЧУШКИ УКРОПНЫЕ......)))
Coюзник    12.08.2019, 12:44
Оценка:  -1
Coюзник
Юморист(ка) ... давно купалась в Москва-реке???
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