В Киеве не рекомендуется купаться на всех городских пляжах
В Киеве не рекомендуется купаться на всех городских пляжах.
Об этом сообщается на странице КП “Плесо“.
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Так, на сегодняшний день все 14 официальных городских пляжей имеют соответствующий желтый индикатор, что означает – “купаться не рекомендуется“.
В перечне этих пляжей:
- “Венеция“,
- “Золотой“,
- “Предмостная Слободка“,
- “Молодежный“,
- “Детский“,
- “Веселка“,
- “Галерная“,
- “Центральный“,
- “Черторой“,
- “Троещина“,
- “Тельбин“,
- “Вербный“,
- “Радужный“
- и “Пуща-Водица“.
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По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве, исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на 05.08.2019 г. не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил.
В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах “Венеция“, “Веселка“, “Детский“, “Золотой“, “Молодежный“, “Предмостная Слободка“, “Радужный“, “Тельбин“, “Центральный“, “Троещина“ и “Черторой“. Пробы воды из питьевых фонтанчиков не отбирались.
Как сообщалось 10 августа, в курортной Кирилловке прошла песчаная буря.
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