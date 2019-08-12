Обнаружено превышение индекса кишечной палочки .

Пробы воды из питьевых фонтанчиков не отбирались Скриншот

В Киеве не рекомендуется купаться на всех городских пляжах.

Об этом сообщается на странице КП “Плесо“.

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Так, на сегодняшний день все 14 официальных городских пляжей имеют соответствующий желтый индикатор, что означает – “купаться не рекомендуется“.

В перечне этих пляжей:

“Венеция“,

“Золотой“,

“Предмостная Слободка“,

“Молодежный“,

“Детский“,

“Веселка“,

“Галерная“,

“Центральный“,

“Черторой“,

“Троещина“,

“Тельбин“,

“Вербный“,

“Радужный“

и “Пуща-Водица“.

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По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве, исследованные пробы воды открытых водоемов по состоянию на 05.08.2019 г. не соответствуют требованиям Государственных санитарных правил.

В частности, установлено превышение индекса лактозоположительной кишечной палочки (ЛКП) на пляжах “Венеция“, “Веселка“, “Детский“, “Золотой“, “Молодежный“, “Предмостная Слободка“, “Радужный“, “Тельбин“, “Центральный“, “Троещина“ и “Черторой“. Пробы воды из питьевых фонтанчиков не отбирались.

Как сообщалось 10 августа, в курортной Кирилловке прошла песчаная буря.

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