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Под Ровно трое школьников получили травмы, взорвав петарду в канализации

Комментариев: 1
Полиция расследование всех обстоятельств происшествия.
Под Ровно трое школьников получили травмы, взорвав петарду в канализации
© depositphotos.com
Фото 1/5
  • Ученик 9 класса бросил подожженную петарду в канализационный люк
  • Ученик 9 класса бросил подожженную петарду в канализационный люк
  • Ученик 9 класса бросил подожженную петарду в канализационный люк
  • Ученик 9 класса бросил подожженную петарду в канализационный люк
  • Ученик 9 класса бросил подожженную петарду в канализационный люк
Под Ровно трое школьников получили травмы, взорвав петарду в канализации
Ученик 9 класса бросил подожженную петарду в канализационный люк
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В городе Радивилов Ровенской области трое школьников получили ожоги в результате взрыва петарды в канализации.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

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Как стало известно ученик 9 класса 2003 года рождения бросил подожженную петарду в канализационный люк с подземными коммуникациями. В результате произошел взрыв. В результате он и еще двое несовершеннолетних (2005 и 2010 годов награждения) получили ожоги различных частей тела и были госпитализированы.

Досудебное расследование начато по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Лица, совершившие преступления в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

Работники местного газового участка любых утечек газа на месте происшествия не обнаружили. По результатам осмотра взрыв произошел из-за природных изменений среды, в которой накопилась газовоздушная смесь.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе происхождения пиротехнического изделия.

Как сообщалось в апреле, в Греции телеоператор снял момент своей гибели - мужчина получил смертельную травму от пиротехники, снимая пасхальный обычай “сражения стрелами“.

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Теги: пиротехника, питарды, Ровенская область
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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    13.08.2019, 12:07
Оценка:  0
VSHIVANKA
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ .....
СУГС !!!
ura88    13.08.2019, 11:53
Оценка:  +1
ura88
В результате произошел взрыв. В результате он и еще двое несовершеннолетних (2005 и 2010 годов награждения) - давайте еСЧе
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