Смертельный салют в Минске: Погибла женщина

Также еще несколько человек травмированы.

Салют был приурочен к официальному Дню независимости страны скриншот из видео

В столице Беларуси Минске во время праздничного салюта в честь Дня независимости страны произошли два взрыва. В результате ЧП погибла женщина, а также есть пострадавшие.

Об этом сообщает TUT.by с ссылкой на Следственный комитет и Министерство обороны страны.

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По словам свидетелей, несколько зарядов салюта разорвалось еще на земле, в то время как другие продолжали нормально стрелять. Из-за взрыва разлетелись металлические осколки, один из которых попал в шею женщины 1995 года рождения. Медикам не удалось спасти пострадавшую. Еще нескольким травмированным была оказана помощь на месте.

Очевидцы также сообщают, что в результате взрыва выбило окна в доме расположенном неподалеку.

Еще одна свидетельница происшествия, которая находилась в районе Стелы "Минск - город герой", рассказала, что примерно на третьей минуте салюта раздалось два мощных хлопка. Затем залпы возле стелы прекратились, тогда как в других точках города салют продолжался.

Проведение салюта обеспечивала патрульная рота комендантского батальона Минской военной комендатуры. Сейчас комиссия Министерства обороны совместно со Следственным комитетом устанавливает причины произошедшего.

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"Пострадали четыре человека. Из них одна женщина получила травму, не совместимую с жизнью. Военное ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшей и окажет необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что "заряды этой партии ранее уже применялись для салютов".

Стоит отметить, что в 1992-1996 годах День независимости в Беларуси официально отмечался 27 июля - по дате принятия Декларации о государственном суверенитете - в 1990 году. Но через два года после победы на президентских выборах, в 1996 году, Александр Лукашенко инициировал референдум, по результатам которого праздник был перенесен на 3 июля - дату освобождения Минска от фашистских захватчиков в ходе операции "Багратион" в 1944 году.

Как сообщалось, в апреле В Греции телеоператор снял момент своей гибели - мужчина получил смертельную травму от пиротехники, снимая пасхальный обычай “сражения стрелами“.