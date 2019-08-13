Аграрная партия потратила 5,22 млн грн на концерты Винника и Поплавского

Спонсоры партии не столь известные, но распределение денег немного удивляет.

Аграрная партия Украины потратила четверть избирательного фонда на организацию концертов Олега Винника и Михаила Поплавского в регионах. Об этом сообщает ГО “Чесно”.

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На избирательную кампанию Аграрной партии спонсоры перечислили 21,07 млн гривен. Больше всего денег партия потратила на телевизионную рекламу.В частности, 4,7 миллиона отдала за агитацию на канале "Интер", примерно 3 миллиона - телеканалам "112 Украина" и "1+1".

Интересно, что четверть избирательного бюджета потратили на концерты Винника и Поплавского. За их организацию партия заплатила 5,22 миллиона. Сайт АПУ за период с 5 по 19 июля сообщает о не менее 8 концертах Олега Винника и Михаила Поплавского в регионах.

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К сожалению, в партии с середины июля не отвечают на запросы ГО “Чесно” о деталях участия в них указанных исполнителей. В пресс-службе Винника тоже не комментируют, зарабатывал певец на этих концертах.

Напомним, стало известно, сколько денег партии тратили на рекламу. Больше всего денег ушло на телерекламу. Ее чаще всего заказывали Батькивщина и Радикальная партия. На втором месте по расходам - наружная реклама, к ней чаще прибегали менее богатые партии.

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