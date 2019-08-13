Свалила все на нечисть: В Харькове оправдали судью, подозреваемую в коррупции

Женщина рассказала, что деньги были сувенирными.

В Харькове закрыли уголовное дело против судьи районного суда на основании того, что служительница Фемиды “не брала взятку, а проводила обряд против нечистой силы”. Об этом сообщают Українські новини, ссылаясь на материалы следствия.

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Женщина сообщила, что на оперативном видео СБУ она не получает взятку, а держит в руках сувенирные купюру и проводит “ритуал против нечисти”.

Донец О.В. показала, что к ней в кабинет подкидывали "сувенирные деньги", землю, мак, иголки, мелкие монеты, которые были рассыпаны вдоль стен всего помещения суда. Из-за чего она обращалась к знахаркам, гадалкам и к батюшке. По рекомендации знахарок, она периодически приходила к ним в церковь и выполняла определенные обряды над этими сувенирными деньгами, махала ими над документами. Но несмотря на то, что она молилась и исполняла соответствующие обряды, деньги и дальше продолжали появляться в делах, которые ей передавали в производство. Одна из знахарок говорила ей, что ей приносят "мертвые деньги" и кто-то имеет против нее "мертвые" намерения. Деньги, которые ей демонстрировали на видеозаписях, являются сувенирными, она махала именно сувенирными деньгами, - говорится в документе.

Документ следствия Скриншот

Документ следствия Скриншот

Документ следствия Скриншот

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Также журналисты узнали из материалов следствия, что судье сделали умышленную провокацию с помощью сувенирных денег. Об этом узнали в СБУ и пришли к женщине с обыском.

Знахарок, которые помогали женщине “избавиться от нечисти” допросить не удалось. Они, по словам женщины, умерли.

Достаточные объективные данные, которые бы свидетельствовали, что Донец О.В. в своем служебном кабинете получала денежные средства в качестве взяток… не выявлены, - резюмирует закрывая дело следователь по особо важным делам Прокуратуры Харьковской области Владислав Якутин.

Напомним, в Житомирской области главу райсовета поймали на взятке. Получение денег было задокументировано негласными следственными действиями, после чего взяточника задержали.

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