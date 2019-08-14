Подавший в отставку Грицак получает зарплату выше, чем и.о главы СБУ Баканов
Грицак продолжает находиться в отпуске и получать полный оклад.
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Заработная плата подавшего в отставку председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака за июль составила 72 338 гривен.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.
Размер оклада Грицака не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.
Как сообщалось в апреле, у Полторака нет собственной квартиры при доходах в 3,4 миллиона гривен.
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