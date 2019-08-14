Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подавший в отставку Грицак получает зарплату выше, чем и.о главы СБУ Баканов

Комментариев: 1
Грицак продолжает находиться в отпуске и получать полный оклад.
Размер оклада Грицака не уточняется
Размер оклада Грицака не уточняется

Читай также: Уволенный с военной службы Полторак взял пособие 1,4 млн грн

Заработная плата подавшего в отставку председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака за июль составила 72 338 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Грицака не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

Как сообщалось в апреле, у Полторака нет собственной квартиры при доходах в 3,4 миллиона гривен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: СБУ, зарплата, Грицак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Letohradek    14.08.2019, 14:53
Оценка:  +1
Letohradek
То есть, Он должен получать зарплату МЕНЬШЕ, чем и.о главы СБУ Баканов? Почему? О чем статья?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь