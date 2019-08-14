Насиловали и снимали порно: в Кривом Роге судят родителей 4-летней девочки

Горе-родителей судят за сексуальное насилие над собственной дочерью.

Уже около года длится следствие и судебный процесс касательно родителей 4-летней девочки, которые систематически ее насиловали и снимали в порно. Об этом сообщает пресс-служба районного суда Кривого Рога.

Читай также: В Кривом Роге многодетная мать держала детей в собачьей будке

Судебные заседания проходят в закрытом режиме. Состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого по ходатайству прокурора коллегией судей обвиняемым супругам продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 дней. Следующее судебное заседание назначено на 2 октября 2019 года.

Читай также: В Сумской области мужчина изнасиловал 8-летнюю падчерицу

По данным следствия, горе-родителям предъявлено обвинение по 63 эпизодам преступной деятельности совершенных в отношении их 4-летней дочери. Их обвиняют в осуществлении преступлений по статьям: 149 "Торговля людьми", 152 "Изнасилование", 153 "Сексуальное насилие", 156 "Развращение несовершеннолетних" и 301 "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов ".

Напомним, под Житомиром отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу. Полиция уже задержала педофила.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram