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Насиловали и снимали порно: в Кривом Роге судят родителей 4-летней девочки

Комментариев: 2
Горе-родителей судят за сексуальное насилие над собственной дочерью.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Уже около года длится следствие и судебный процесс касательно родителей 4-летней девочки, которые систематически ее насиловали и снимали в порно. Об этом сообщает пресс-служба районного суда Кривого Рога.

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Судебные заседания проходят в закрытом режиме. Состоялось очередное судебное заседание, в ходе которого по ходатайству прокурора коллегией судей обвиняемым супругам продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 дней. Следующее судебное заседание назначено на 2 октября 2019 года.

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По данным следствия, горе-родителям предъявлено обвинение по 63 эпизодам преступной деятельности совершенных в отношении их 4-летней дочери. Их обвиняют в осуществлении преступлений по статьям: 149 "Торговля людьми", 152 "Изнасилование", 153 "Сексуальное насилие", 156 "Развращение несовершеннолетних" и 301 "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов ".

Напомним, под Житомиром отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу. Полиция уже задержала педофила. 

 

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Теги: изнасилование, порно, суд, ребенок, родители
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Комментариев (10)
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Мипириможци    14.08.2019, 16:50
Оценка:  -2
Мипириможци
Схоже на них вплинула радіація...
Lyonya-Space    14.08.2019, 16:53
Оценка:  0
Lyonya-Space
Какая радиация?
В Жёлтых водах давно не добывают, в районе СЕВГОКа - законсервировано ещё где-то в 60-х.
Lyonya-Space    14.08.2019, 16:49
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Да всё у нас относительно нормально, как и в других городах, просто криминогенная обстановка в стране в целом ухудшилось, т.к. понаползало с востока всякой нечисти...
Lyonya-Space    14.08.2019, 16:52
Оценка:  -2
Lyonya-Space
У нас - это в Кривом Роге.
Коляка    14.08.2019, 16:52
Оценка:  0
Коляка
да просто слишком много вседозволенности и безнаказанности благодаря майдауну и майдаунам
Коляка    14.08.2019, 16:53
Оценка:  0
Коляка
куда это делся мой коммент? ))) ахха
Мипириможци    14.08.2019, 16:53
Оценка:  0
Мипириможци
А якщо вони не мають відношення до переселенців?Згоден з'їсти власні шкарпетки?
Lyonya-Space    14.08.2019, 16:55
Оценка:  0
Lyonya-Space
В мій раціон шкарпетки не входять. Їжте дядьку сам!
Колишній-східняк    14.08.2019, 16:37
Оценка:  -5
Колишній-східняк
И снова Кривой Рог. Что-то в этом городе пошло не так.
Коляка    14.08.2019, 16:43
Оценка:  0
Коляка
то, что от туда президент еще ничего не значит
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