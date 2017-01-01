Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге многодетная мать держала детей в собачьей будке

Комментариев: 0
Горе-мать систематически избивала своих детей.
Женщина вела себя агрессивно
Женщина вела себя агрессивно
скриншот видео

В Кривом Роге многодетная горе-мать держала своих малолетних детей в собачьей будке. Об этом сообщают Надзвичайні новини.

Читай также: На Волыни военнослужащая убила новорожденную дочь

Соседи многодетной семьи рассказали, что горе-мать не подбирает слов, обращаясь к своим малолетним детям нецензурными словами. В доме часто слышны детские крики и плач. 

Во время крайней ссоры женщина избила детей, а одного из сыновей, в качестве наказания за непослушность, засунула в собачью будку и запретила выходить. Местные жители решили заступиться за детей, но агрессивная женщина обозвала их и вытолкала из двора пинками.

Читай также: В Одессе горе-мать задушила 4-месячного ребенка

На данный момент действия горе-матери проверяют сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос об изъятии детей из семьи.

Напомним, в Николаеве 17-летняя девушка созналась, что ее с 9 лет развращал отец. Несколько недель назад горе-отец пытался изнасиловать ее. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: горе-мать, ребенок, собачья будка, скандал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь