В Кривом Роге многодетная мать держала детей в собачьей будке

Горе-мать систематически избивала своих детей.

В Кривом Роге многодетная горе-мать держала своих малолетних детей в собачьей будке. Об этом сообщают Надзвичайні новини.

Читай также: На Волыни военнослужащая убила новорожденную дочь

Соседи многодетной семьи рассказали, что горе-мать не подбирает слов, обращаясь к своим малолетним детям нецензурными словами. В доме часто слышны детские крики и плач.

Во время крайней ссоры женщина избила детей, а одного из сыновей, в качестве наказания за непослушность, засунула в собачью будку и запретила выходить. Местные жители решили заступиться за детей, но агрессивная женщина обозвала их и вытолкала из двора пинками.

Читай также: В Одессе горе-мать задушила 4-месячного ребенка

На данный момент действия горе-матери проверяют сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос об изъятии детей из семьи.

Напомним, в Николаеве 17-летняя девушка созналась, что ее с 9 лет развращал отец. Несколько недель назад горе-отец пытался изнасиловать ее.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.