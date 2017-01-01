Наблюдатель ОБСЕ, попавший в базу “Миротворца”, покинул Украину

Скандального Алексеева заставили уехать из Украины.

Скандальный наблюдатель ОБСЕ Николай Алексеев покинул территорию Украины после того, как его персону внесли в базу сайте “Миротворец”. Об этом передает Радио Свобода.

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В МИД Украины обратили внимание на неподобающее поведение наблюдателя мониторинговой миссии ОБСЕ Алексеева в социальных сетях и попросили его покинуть пределы государства.

МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике Н.Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Н.Алексеев покинул территорию Украины, - сообщили журналистам в МИД Украины.

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Между тем, в ведомстве уточнили, что у членов миссии ОБСЕ есть дипломатические карточки, поэтому они могут пользоваться дипломатическим иммунитетом.

Напомним, в базу “Миротворца” попал наблюдатель ОБСЕ. Мужчину подозревают в содействии сепаратистам.

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