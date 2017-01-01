Контрабандисты на лошадях перевозили сигареты через границу с Румынией
Возле границы с Румынией пограничники обнаружили контрабандистов на лошадях, которые хотели перевезти через границу почти 11 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в среду, 14 августа.
Вечером 13 августа сотрудникам оперативных подразделений Западного регионального управления и военнослужащим Черновицкого отряда на участке отдела пограничной службы Красноильск удалось задержать "конный караван" с табачными изделиями. Загруженные ящиками сигарет лошади вместе со своими владельцами направлялись в сторону границы.
С появлением пограничников правонарушители бросили товар и животных и начали убегать. Во время их преследования пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх, однако последние проигнорировали требования и убежали. Сейчас продолжаются поиски беглецов.
Как сообщили в пресс-службе, трех лошадей и 10 940 пачек сигарет доставлено в отдел пограничной службы для принятия правового решения. По предварительной оценке, товар стоит почти полмиллиона гривен.
Напомним, что ранее правоохранители пресекли контрабанду наркотиков в Крым и РФ.
Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне задержали сталкеров из Литвы.
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