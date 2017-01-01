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Контрабандисты на лошадях перевозили сигареты через границу с Румынией

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"Конный караван" перевозил сигарет на полмиллиона гривен - у контрабандистов было три лошади и почти 11 тысяч пачек сигарет.

Возле границы с Румынией пограничники обнаружили контрабандистов на лошадях, которые хотели перевезти через границу почти 11 тысяч пачек сигарет. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы в среду, 14 августа.

Вечером 13 августа сотрудникам оперативных подразделений Западного регионального управления и военнослужащим Черновицкого отряда на участке отдела пограничной службы Красноильск удалось задержать "конный караван" с табачными изделиями. Загруженные ящиками сигарет лошади вместе со своими владельцами направлялись в сторону границы.

С появлением пограничников правонарушители бросили товар и животных и начали убегать. Во время их преследования пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх, однако последние проигнорировали требования и убежали. Сейчас продолжаются поиски беглецов.

Как сообщили в пресс-службе, трех лошадей и 10 940 пачек сигарет доставлено в отдел пограничной службы для принятия правового решения. По предварительной оценке, товар стоит почти полмиллиона гривен.

Напомним, что ранее правоохранители пресекли контрабанду наркотиков в Крым и РФ.

Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне задержали сталкеров из Литвы.

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Теги: контрабанда, сигареты, контрабандисты, табачные изделия, пограничная служба, пограничники
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Источник: korrespondent.net

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