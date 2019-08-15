На Донбассе погиб военный

Сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, погиб украинский военный.

Об этом в четверг, 15 августа, сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты осуществили девять обстрелов: недалеко от Песков; возле Лебединского; трижды в районе Гнутово; дважды около Лебединского и вблизи Водяного и Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник произвел четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина; неподалеку от Новолуганского и в районе Зайцево; вблизи Хутора Вильный.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, несколькими днями ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что вопреки обстрелам и смертям украинских военных, на Донбассе достигнуто перемирие и реализуется план Зеленского.

Как сообщалось, за сутки 13 августа, подразделения сепаратистов 13 раз обстреливали украинские позиции.