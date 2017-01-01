На первое заседание новой Рады пригласят делегацию ПАСЕ

Всего первое заседание новой Верховной Рады пригласили посетить девять межпарламентских организаций.

Депутатская группа по подготовке первого заседания парламента IX созыва решила пригласить на заседание делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 15 августа.

Среди приглашенных организаций - ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.

Как известно, Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций, после чего комитет Верховной рады восьмого созыва по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.

В начале июля предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине, поскольку украинский парламент отозвал свое приглашение делегации для наблюдения за выборами. В делегации также была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она так и не состоялась.

Напомним, что ранее новые нардепы поспорили из-за мест в зале Рады - на заседании подготовительной депутатской группы Верховной Рады больше всего дискуссий было по вопросу размещения депутатов в сессионном зале.

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