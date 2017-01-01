На первое заседание новой Рады пригласят делегацию ПАСЕ
Депутатская группа по подготовке первого заседания парламента IX созыва решила пригласить на заседание делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 15 августа.
Среди приглашенных организаций - ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ГУАМ и другие.
Как известно, Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций, после чего комитет Верховной рады восьмого созыва по иностранным делам рекомендовал приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до принятия решения Венецианской комиссии относительно полномочий делегатов от Госдумы РФ, избранных с участием жителей Крыма.
В начале июля предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине, поскольку украинский парламент отозвал свое приглашение делегации для наблюдения за выборами. В делегации также была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она так и не состоялась.
Напомним, что ранее новые нардепы поспорили из-за мест в зале Рады - на заседании подготовительной депутатской группы Верховной Рады больше всего дискуссий было по вопросу размещения депутатов в сессионном зале.
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