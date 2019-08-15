Скандальный прокурор будет работать в управлении

Прокурора, срывавшего заседания по делам Майдана, перевели в новое управление. Ранее его обвиняли в антимайдановских взглядах и подыгрывании обвиняемым.

Прокурор по делам Майдана Николай Николаев, срывавший судебные заседания по делам относительно событий Революции Достоинства, был переведен в новое управление организации и процессуального руководства в уголовных процессах о преступлениях специальной категории. Об этом во время брифинга в Управлении спецрасследований ГПУ заявил руководитель группы прокуроров по делам Майдана Алексей Донской, сообщает Громадское в четверг, 15 августа.

“На протяжении длительного периода пребывания в отделе он стабильно демонстрировал нежелание работать, брать на себя ответственность, нарушал трудовую и исполнительскую дисциплину, не мог качественно выполнить даже элементарную работу. Тот же Кизь (Сергей Кизь, заместитель генпрокурора - ред.) неоднократно уверял, что после реорганизации Николаева в подразделении не будет. Поэтому это назначение еще раз свидетельствует о том, что Кизь не держит своего слова. Относительно самого Николаева, мне трудно представить, как он сможет работать, и что вообще ему можно поручить", - сказал Донской.

Адвокатское объединение в расследовании дел Майдана Адвокатская совещательная группа опубликовало обращение семей погибших Небесной Сотни.

“Мы требуем не допустить зачисления в управление процессуальных руководителей, которые дискредитировали себя раскрытием информации защиты обвиняемых, срывом судебных заседаний, безосновательным отказом от обвинения. В частности речь идет о Николае Николаева, который давно и твердо стоит на антимайдановской позиции и постоянно подыгрывает обвиняемым”, - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ мешает расследованию дел Майдана - новый указ Генпрокурора ликвидирует отдел управления спецрасследований, который занимался делами Майдана, вместо него должны создать новое ведомство.

Ранее в ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet