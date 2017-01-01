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Округ №210 до сих пор не передал протоколы ЦИК

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ЦИК требует от ОИК на 210-м округе предоставить уточняющий протокол не позднее 12:00 в пятницу, 16 августа.
ЦИК требует от ОИК на 210-м округе предоставить уточняющий протокол
ЦИК требует от ОИК на 210-м округе предоставить уточняющий протокол
facebook.com/UACEC

Центральная избирательная комиссия требует протокол от ОИК на округе №210 в Черниговской области до 12:00 16 августа. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в четверг, 15 августа.

"По имеющейся у ЦИК информации, постановлением Шестого апелляционного административного суда от 14 августа 2019 года, которое вступило в законную силу, оставлено без изменений решение Черниговского окружного административного суда от 10 августа относительно признания противоправными действий ОИК №210 по составлению протокола этой комиссии с пометкой "Уточненный", составленного ею 6 августа, и обязано эту ОИК признать недействительным голосование на избирательном участке № 740243", - сказано в сообщении.

ЦИК 15 августа приняла протокольное решение, которым обязала эту ОИК внести изменения в установленные итоги голосования в округе, с учетом этого судебного решения.

Комиссия должна передать в ЦИК уточненный протокол не позднее 12:00 в пятницу, 16 августа.

Согласно данным на сайте ЦИК, победителем в мажоритарном округе №210 признан самовыдвиженец Сергей Коровченко - 21,24% голосов избирателей. Его ближайший соперник - самовыдвиженец Борис Приходько отстал лишь на 101 голос.

Ранее стало известно, что в одномандатном избирательном округе №210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса и объявить победителя в отведенный для этого избирательным законом срок - до 5 августа. Тогда ЦИК констатировала невозможность установления результатов в этом округе.

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Теги: Выборы, ЦИК, выборы в Верховную Раду, выборы в Раду
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Источник: korrespondent.net

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