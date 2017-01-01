В Одесской области объявили траур по погибшим при пожаре в гостинице

Органам государственной власти, местного самоуправления, предприятий и организаций поручено приспустить Государственный флаг Украины.

В одесской гостинице Токио Стар погибли девять человек Думская

В Одесской области в воскресенье, 18 августа, объявили днем траура по погибшим в результате пожара в отеле Токио Стар. Об этом сообщила пресс-служба Одесской облгосадминистрации в субботу, 17 августа.

"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа 2019 года и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", – говорится в распоряжении и.о. главы Одесской ОГА Светланы Шапталовой.

Органам государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций поручено приспустить Государственный флаг Украины.

Фото: Одесская ОГА

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице Токио Стар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

По данным ГСЧС, отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики. В июле в отеле должна была быть плановая проверка, но владелец внес изменения в документы, и работники ГСЧС не смогли попасть на проверку.

Правоохранители проверяют три версии пожара в отеле Токио Стар: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание в электрощитовой.

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