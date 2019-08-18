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Зеленский предложил отсрочку для "евроблях"

Комментариев: 1
Команда президента хочет отсрочить штрафные санкции за нерастаможенные автомобили на еврономерах до конца года.
Зеленский предложил перенести дату начала применения штрафов на конец года
Зеленский предложил перенести дату начала применения штрафов на конец года
president.gov.ua

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Президент инициировал законопроект, которым предлагается отсрочить до конца года дату начала применения штрафных санкций за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах.

Об этом в воскресенье, 18 августа, в интервью Liga.net рассказал Владислав Криклий, которого партия Слуга Народа делегирует на должность главы транспортного комитета Верховной Рады.

“Мои ощущения, что у многих просто нет документов на машины. В январе-феврале наблюдалось аномальное количество регистраций автомобилей на еврономерах“, - сказал Криклий.

Он заявил, что только в январе 2019-го зафиксировали более 200 тысяч регистраций транспорта, показатель января 2018-го - 70 тысяч регистраций.

“Я так понимаю, сейчас остались незарегистрированными только те, кто не хочет, не может или не имеет документов. Вот они и стараются это оттягивать“, - заявил он.

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“Когда закончится период без штрафов, будем садиться и на цифрах смотреть количество регистраций. Если сейчас нет желающих регистрироваться, почему они должны появится через полгода? Поэтому, я думаю, что это последняя отсрочка“, - подытожил Криклий.

Напомним, что ранее “евробляхерам“ продлили льготный период растаможки - штрафы дожны начать действовать с 24 августа.

Также сообщалось, что пенсионный фонд получил восемь миллиардов за растаможку “евроблях“.

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Теги: автомобили, бюджет, налоги, Владимир Зеленский, евробляхи
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Комментариев (1)
KREMLIN_DEVIL    18.08.2019, 13:20
Оценка:  0
KREMLIN_DEVIL
Походу кто-то в Зе!-Ко_манде желает присесть на "схему"!
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