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Партия “Слуга народа” извинилась перед журналисткой НВ за “тупую овцу”

Комментариев: 8
Журналистка сообщила, что получила извинения.
Ольга Духнич получила извинения
Ольга Духнич получила извинения
facebook.com/olga.dukhnich

Партия “Слуга народа” извинилась перед журналисткой Нового времени Ольгой Духнич за поведение народного депутата из своего списка Максима Бужанского. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook, отвечая на один из комментариев.

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Скандальный нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский после интервью журналистки с Дмитрием Разумковым публично назвал ее “тупой овцой”, а издание, которое она представляет, “одиозным”.

Бужанскому не понравилось, что в ходе интервью с Разумковым Духнич сказала, что нардеп “ностальгирует по СССР и временами Виктора Януковича”.

В комментариях под постом Духнич о скандальном заявлении Бужанского в ее сторону, журналистка написала, что руководство партии уже принесло ей извинения.

Я думаю это их серьезный факап (брать в партию Бужанского и мы об этом поговорили в интервью с Разумковым, зачем повторять), но они все уже извинились передо мной, что им с этим делать дальше - это уже их история, - написала Духнич.

Журналистка не ответила, кто именно перед ней извинился
Журналистка не ответила, кто именно перед ней извинился
скриншот

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Между тем, журналистка не уточнила, кто именно перед ней извинился.

Напомним, “Слуга народа” Бужанский публично оскорбил журналистку. Максим Бужанский назвал журналистку известного издания “тупой овцой”.

 

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Теги: Бужанский, Духнич, журналистка, нардеп, скандал, извинения
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Комментариев (9)
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Антибес    19.08.2019, 14:03
Оценка:  0
Антибес
А нужно ностальгировать по временам Педрилы Сахарного?
Coюзник    19.08.2019, 13:57
Оценка:  0
Coюзник
Если человек не может совладать с эмоциями, то ему не в политику, а к врачу
Letohradek    19.08.2019, 14:01
Оценка:  -1
Letohradek
Во как А разве не ты выбирал во власть этого человека? Или он не из команды Зэ?
Coюзник    19.08.2019, 14:12
Оценка:  0
Coюзник
Да я не отказываюсь. Но за этого чела я не голосовал. Уверен что команда сделает орг. выводы
VinsBad    19.08.2019, 13:56
Оценка:  -1
VinsBad
Так и сказали: извините, что вы тупая овца))))))
Letohradek    19.08.2019, 14:01
Оценка:  0
Letohradek
Для таких как ты, не дойдет, кого вы привели к власти, пока вами же избранная власть не начнет вас публично унижать. Думаю, в декабре, увидя новые цыфры в платежках по коммуналке, ты начнешь прозревать
alex-zol    19.08.2019, 13:44
Оценка:  +1
alex-zol
так тупая овца она и есть, что не так? там и баранов коллег много!
ВосставшийИзБана    19.08.2019, 13:45
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
По себе судишь?
ВосставшийИзБана    19.08.2019, 13:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"... ложечка нашлась, а осадочек-то остался."
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