Партия “Слуга народа” извинилась перед журналисткой НВ за “тупую овцу”

Журналистка сообщила, что получила извинения.

Партия “Слуга народа” извинилась перед журналисткой Нового времени Ольгой Духнич за поведение народного депутата из своего списка Максима Бужанского. Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook, отвечая на один из комментариев.

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Скандальный нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский после интервью журналистки с Дмитрием Разумковым публично назвал ее “тупой овцой”, а издание, которое она представляет, “одиозным”.

Бужанскому не понравилось, что в ходе интервью с Разумковым Духнич сказала, что нардеп “ностальгирует по СССР и временами Виктора Януковича”.

В комментариях под постом Духнич о скандальном заявлении Бужанского в ее сторону, журналистка написала, что руководство партии уже принесло ей извинения.

Я думаю это их серьезный факап (брать в партию Бужанского и мы об этом поговорили в интервью с Разумковым, зачем повторять), но они все уже извинились передо мной, что им с этим делать дальше - это уже их история, - написала Духнич.

Журналистка не ответила, кто именно перед ней извинился скриншот

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Между тем, журналистка не уточнила, кто именно перед ней извинился.

Напомним, “Слуга народа” Бужанский публично оскорбил журналистку. Максим Бужанский назвал журналистку известного издания “тупой овцой”.

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