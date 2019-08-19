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Мендель: Жена Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине

Комментариев: 4
Пресс-секретарь Зеленского заявила, что действия супруги израильского премьера не могут “затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину”.
Сара Нетаньяху не хотела оскорбить украинцев - пресс-секретарь Зеленского
Сара Нетаньяху не хотела оскорбить украинцев - пресс-секретарь Зеленского

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, и это не должно нивелировать важность его визита в Киев. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 19 августа.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", - сказала пресс-секретарь.

Ранее сегодня в Facebook появилось видео, на котором супруга главы израильского правительства якобы бросает хлеб в ходе церемонии встречи высоких гостей в аэропорту Борисполь.

Миротворец Нетаньяху. Премьер Израиля в Украине

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Теги: Украина, Израиль, Нетаньяху, Владимир Зеленский, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    19.08.2019, 20:12
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А что еще могла сказать Мендель?
Рики    19.08.2019, 20:11
Оценка:  +3
Рики
Не понимаю, почему у таких высокопоставленных людей в обществе нет элементарных знаний этикета ? Или это их полный игнор ? Неприятно на все это смотреть и это самое , что ни есть, проявленное неуважение - и ничто другое.
VSHIVANKA    19.08.2019, 20:10
Оценка:  -5
VSHIVANKA
НУ РАЗВЕ ХОЛОПЫ МОГУТ ЧТО ТО ХРЮКАТЬ НА ХОЗЯЕВ ?! )))
ЗА ПЕЧЕНЬКИ И МАЛУЮ МИЛОСТЫНЬКУ, НЕРАБЫ ЕЩЁ НЕ НА ТО ГОТОВЫ....)))
СУГС !!!
chytan    19.08.2019, 20:08
Оценка:  +3
chytan
Но проявила.
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