Нетаньяху о скандале с хлебом: Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание

Премьер Израиля назвал визит в Украину историческим событием, но выразил сомнение, что встреча имела бы такое освещение, если бы в начале не произошел инцидент с его женой и хлебом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент с хлебом во время встречи четы Нетаньяху в киевском аэропорту. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook в понедельник, 19 августа.

Нетаньяху назвал свой визит в Украину "историческим", при этом засомневавшись в том, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом".

Нетаньяху процитировал комментарий главы Офиса президента Украины по поводу инцидента: "Понятно, что госпожа Нетаньяху не намеревалась проявить неуважение к Украине. Это полная ерунда".

Премьер заявил, что его супруга специально выбрала одежду национальных цветов Украины.

"Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета. Именно из уважения к Украине. Но что я вам скажу?! Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, ладно, пусть так и будет", - сказал он.

Ранее сегодня в Facebook появилось видео, на котором супруга главы израильского правительства якобы бросает хлеб в ходе церемонии встречи высоких гостей в аэропорту Борисполь.

Миротворец Нетаньяху. Премьер Израиля в Украине

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