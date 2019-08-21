Во Львове - грозы, в Донецке - солнце: чем порадует и огорчит погода 21 августа

Синоптики обещают сегодня много сюрпризов.

На запад снова пришли грозы и шквалы, на восток - летняя жара. Синоптики Укргидрометцентра рассказали, какой будет погода 21 августа.

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В западной части страны сегодня ожидаются грозы и шквалы. На протяжении дня вероятны дожди. Воздух прогреется от +28 до +32 градусов по Цельсию.

На востоке страны сегодня будет максимально тепло и солнечно. Осадков не прогнозируют. На термометре +28…+32 градуса по Цельсию.

Южным регионам обещают теплый летний день и много солнца. На улице +30…+32 градуса по Цельсию.

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На севере Украины сегодня без осадков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +32 градуса по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня преимущественно без осадков. На термометре +29…+32 градуса по Цельсию.

В столице солнечно и жарко. Воздух прогреется в пределах +30…+32 градусов.

Напомним, в Украину вернется жара до +37. В понедельник температура воздуха на всей территории страны составит уже 25-30 градусов.

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