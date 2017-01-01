На границе с Румынией обнаружили фуру с контрабандными сигаретами
Пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы на пункте пропуска Порубное на границе с Румынией разоблачили фуру, которая перевозила контрабандные табачные изделия, сообщила Государственная пограничная служба.
"Во время совместной углубленной проверки правоохранители обнаружили сигареты, которые контрабандисты попытались скрыть в коробках, где находился заявленный груз", - говорится в сообщении погранведомства.
В настоящее время идет разгрузка автомобиля и устанавливается количество табачных изделий, которые планировали незаконно переместить в страны ЕС.
Напомним, что ранее контрабандисты на лошадях перевозили сигареты через границу с Румынией.
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